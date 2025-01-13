هاج وكسر الشقة وأنهى حياة الأسرة كاملة.. ماذا حدث في جريمة 15 مايو بحلون؟



واقعة مأساوية شهدتها مدينة 15 مايو، حين أقدم شابا مصاب باضطرابات نفسية على إنهاء حياة والديه داخل شقتهم بعدما هشم الشقة بالكامل عليهم وظل يهذي بكلمات غير مفهومة.

القصة الكاملة لقتل شاب والديه في 15 مايو

الشاب يدعى سيد في العقد الرابع من العمر مصاب بحالة انفصام في الشخصية وكان يعالج في مصحة إلا أنه خرج وأصيب بحالة هياج أثناء تواجده مع والديه فقام بالتعدي عليهم بالضرب وتهشيم الشقة ومحتوياتها.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقتل شخصين في 15 مايو على يد نجلهم في مجاورة 27 جنوب القاهرة.

أشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إلى أن الشاب ثلاثيني ويعاني من انفصام في الشخصية يعالج منه منذ 10 سنوات واصيب بحالة هياج قام خلالها بتكسير الشقة وقتل والديه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة ١٥ مايو أفاد بورود بلاغا من الأهالي تضمن وقوع جريمة قتل في مجاورة ٢٧ بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي اجرتها فرق المباحث في القاهرة العثور على جثتي رجل وسيدة في العقد السادس من العمر داخل شقة اتضح عليها أثار كسر وأكد الجيران أن نجل المعثور عليهم وراء الواقعة.

وعقب تقنين الاجراءات، القت الاجهزة الأمنية القبض على الشاب المتهم ودلت التحريات الأولى على أنه يعاني من مرض نفسي.

وباشرت النيابة العامة في جنوب القاهرة التحقيقات في واقعة مقتل أب وأم على يد نجلهم، حيث صرحت بدفن الجثامين عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بهم، وأمرت بعرض الشاب على الطب النفسي لتحديد مدى قواه العقلية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.