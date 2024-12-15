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ناهد السباعي تثير الجدل بفستان جرئ يظهر مفاتنها

ناهد السباعي تثير الجدل بفستان جرئ يظهر مفاتنها

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الأحد، 15-12-2024 11:17 ص

 

نشرت الفنانة ناهد السباعي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

 

وأطلت ناهد السباعي، مرتدية فستان طويل ومجسم باللون الأسود، وجاء الفستان بتصميم جريء مكشوف من الساقين ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

 

ومن الناحية الجمالية تعتمد ناهد السباعي، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البني الفاتح الذي يبرز جمال أنوثتها.

 

كما اختارت ناهد السباعي، تسريحة الكعكة لشعرها البني الطويل لتتناسب بطريقة ناعمة وجذابة مع إطلالتها المميزة.

 

تمكن مسلسل نقطة سودة من بطولة، ناهد السباعي وأحمد فهمي من الدخول الي قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة في مصر بعد طرحه علي منصة شاهد .

 

واحتل مسلسل " نقطة سودة المركز الاول من أصل 10 مراكز هم للاعمال الاعلي مشاهدة في مصر .

 

ويشارك في بطولة مسلسل نقطة سودة باقة من الفنانين بينهم أحمد مجدي ، أحمد بدير، سماح أنور، أحمد فهمي، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد رشدي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

 

ومن ناحية أخري تقوم حاليًا ناهد السباعي بتصوير دورها ضمن أحداث فيلم “ بنات الباشا ” .

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