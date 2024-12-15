حاول إقامة علاقة مع طليقة شقيقه فكانت النهاية المأساوية

شهوة عابرة وضعت قهوجيًا في مرمى الانتقام، راود طليقة أخيه عن نفسها، فدفعت به إلى نهاية مأساوية بسيناريو دموي.

في قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، استنفرت الأجهزة الأمنية بعد تلقيها بلاغًا بالعثور على جثة قهوجي مكبل اليدين والقدمين مع شريط لاصق على فمه.

قاد العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع الغرب، فريق التحقيق الذي عمل على كشف ملابسات الجريمة، بالتركيز على علاقات الضحية وآخر زواره.

أثمرت تحريات الرائد مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، عن مفاجأة صادمة؛ العقل المدبر للجريمة كانت طليقة شقيق الضحية. استعانت الأخيرة بصديق زوجها الجديد لتنفيذ خطتها.

بعد القبض على المتهمين، اعترفت المتهمة بدوافعها قائلة: "كان عايز يعمل معايا علاقة"، بجانب اتهامه بالإهمال في الإنفاق على أولاده.

تعرض القهوجي لوصلة ضرب مبرحة لم يتحملها جسده الهزيل، ليسدل الستار على حياته بطريقة مأساوية، دافعًا ثمن انقياده وراء نزواته.