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«التعليم العالي»: الراسبون ضيعوا حقهم الدستوري بمجانية التعليم

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة ملتزمة بمجانية التعليم وفقًا للدستور، وذلك عبر شروط، من بينها أن يكون الطالب على قدر من المسؤولية. 

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن فرض رسوم مقابل الخدمات التعليمية الخاصة للطلاب الراسبين، جاء نتيجة تضييع الطالب الراسب على نفسه حقه الدستوري وعليه أن يتحمل النتيجة.

وشدد: "من يستخدم حق التعليم المجاني يجب أن يكون على قدر المسئولية ولا يضر بالصالح العام".

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