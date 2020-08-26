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الديهي: هروب متهمي «فيرمونت» لن يمر مرور الكرام

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الديهي: هروب متهمي «فيرمونت» لن يمر مرور الكرام
الديهي: هروب متهمي «فيرمونت» لن يمر مرور الكرام

الطيب حسين

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة فيرمونت" التي تعود وقائعها لعام 2014، حيث تم اغتصاب فتاة في فندق شهير، هم ضحية تربية خاطئة ومجتمع يكيل بمئة مكيال، مؤكدًا: "لن يفلت هؤلاء من العقاب".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن المرأة المصرية أهينت على يد 9 متهمين، هرب منهم 7 وجاري اتخاذ إجراءات ملاحقتهم قضائيًا من قبل النيابة العامة.

وعن هروب معظم المتهمين في القضية، عقب قائلًا: "لن يمر مرور الكرام مهما كانت صفاتهم وأسماؤهم وأموالهم، فهو لا ييمثل شيئًا أمام قوة القانون".

وشدد مقدم البرنامج، أنه في سبيل إعادة ضبط منظومة الأسرة والمجتمع، نحتاج لإعادة صوغ نظام تربوي جديد.

وبدورها، ناشدت النيابة العامة الجميع بالوعي الكامل بالقضايا من هذا النوع، وتنأى بالمجتمع وبرواد مواقع التواصل أن يكون أسماء الجناه والمجني عليهم مادة للاستخدام الخاطئ.

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