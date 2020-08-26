«الاتصالات»: أطلقنا منصة «مصر الرقمية» بـ70 خدمة تجريها من المنزل

26 أغسطس 2020 - 09:34 م



قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن إطلاق منصة مصر الرقمية في كل أنحاء الجمهورية بشكل تجريبي، يأتي بفضل تضافر كل عناصر الدولة؛ من وزارات، وأجهزة حكومية، وشركات القطاع الخاص، والشركات العالمية المتواجدة في مصر، وبمساهمة المجتمع المدني، والقطاع المستقل من المهنيين.

وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن مشروع مصر الرقمية له جوانب متعددة منها؛ التعليم عن بعد، ومراقبة الأداء الحكومي، وتقديم الخدمات الحكومية المرقمنة.

وأشار إلى أنه يمكن للمواطن أن يتحصل على حزمة من ثلاث حزم تشمل؛ المرور ورخص القيادة بالتعاون مع وزارة الداخلية، والتوثيق وإقامة الدعاوى المدنية بالتعاون مع وزارة العدل، وحزمة بطاقات التموين بالتعاون مع وزارة التموين. ليبيغ مجموع الخدمات المقدمة تحت هؤلاء الحزم 70 خدمة، وستتوالى إطلاق الخدمات المختلفة.

ولفت وزير الاتصالات، إلى ربط المباني الحكومية من خلال شبكة ألياف الكابلات الدولية، ليبلغ مجموع المباني التي تم ربطها 5300 مبنى حكومي، وتستهدف الوزارة 26 ألف مبنى آخر.

وعن منافذ إطلاق الخدمات، أوضحت الوزارة أن الخدمات الرقمية تُطلق عبر الهاتف المحمول، أو مكاتب البريد، والمنفذ الرابع للخدمة يشمل مراكز الاتصال في الجمهورية.

