متحدث الحكومة يكشف عن حل سينهي معاناة هؤلاء المواطنين

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سعد
سعد

الطيب حسين

تحدث نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن اتخاذ الحكومة لقرار بشأن المشروعات القومية، موضحًا أن الشركات المنفذة للمشروعات لم تتقاعس، والتأخير نتيجة لظروف قهرية وهي جائحة كورونا.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن تبطين الترع يضمن أن المياه ستصل لنهاية الترع، ما ينهي مشاكل الفلاحين، ونستهدف الانتهاء من 1000 كيلو متر كل 3 شهور من تبطين الترع.

واستكمل أن الري الحديث يساعد في توفير الأسمدة والمياه، ويساعد في توفير جودة عالية للمحاصيل وزيادة الإنتاجية، مشيرًا إلى أنه يساهم في توفير كميات كبيرة من المياه ووجود المحاصيل.

واختتم تصريحاته، أن الدولة تبذل مجهودًا للحفاظ على سواحلنا وشواطئنا في ظل التغيرات المناخية، وتم تنفيذ العديد من المشروعات لحماية الشواطئ بتكلفة تقدر 3.1 مليار جنيه.

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