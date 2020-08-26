  • الأربعاء 26 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر10:01 م
Advertisements
بحث متقدم
سعد

الحكومة تكشف عن مفاجأة بشأن عدد إصابات كورونا

سعفان

عاجل.. الحكومة تعلن عن وظائف براتب 7 آلاف جنيه

كورونا

ارتفاع جنوني في حصيلة إصابات كورونا بفرنسا

مفاجأة علمية: طارد للحشرات يقتل فيروس كورونا

مفاجأة علمية: طارد للحشرات يقتل فيروس كورونا

ترامب ونتنياهو

أمريكا توجه اتهامًا رسميًا لإسرائيل

النائب العام يأمر بحبس متهمين اثنين احتياطيًا لقيامهما بالتنمر بشخص ذي إعاقة

بيان من النائب العام بعد هروب7 متهمين بقضية تحرش

الانفجار

فيديو غير مسبوق لأكبر انفجار نووي في التاريخ

شركة أدوية

سوريا تطرح دواءً معتمدًا في علاج كورونا

عمالة في الكويت

قرار كويتي سار للوافدين المنتهية إقامتهم

طائرتين محملتا بالبضائع

مساعدات طبية وغذائية.. مصر تواصل دعم لبنان بطائرتين

الحكومة تكشف عن مفاجأة بشأن عدد إصابات كورونا

آخر الأخبار

سعد
سعد

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

"الصحة العالمية" تكشف عن مفاجأة بشأن علاج فيروس كورونا

#

دراسة يابانية تكشف مفاجأة عن فيروس كورونا

#

عالم إيطالي: نراقب كورونا منذ أسابيع .. واكتشفنا هذه المفاجأة

#

دراسة تكشف مفاجأة عن علاقة الصلع بوفيات كورونا

قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أرقام فيروس كورونا المستجد، بدأت بالفعل في الارتفاع، وهو توجه سلبي لم نكن نرغب في الوصول إليه، لا سيما أن الناس بات لديهم ثقة زائدة وزائفة بشأن انتهاء الوباء.

وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن رئيس الوزراء، أعطى تعليمات مشددة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مناشدًا المواطنين أن فيروس كورونا ما زال موجودًا والخطر قائمًا، وأن الوضع مقلق، ولا بد أن يشعر المواطن بذلك.

واستكمل أن المواطن بدأ يستهين بكورونا والإجراءات الاحترازية، موضحًا أن عدد المصابين اليوم يتجاوز 200 حالة، ومن يتم ضبطه دون كمامة سيحرر ضده محضرًا ويغرم 4000 جنيه، وهناك إجراءات مشددة على المدن الساحلية، واعتبارًا من اليوم تكون هناك حملات تشديد ورقابة صارمة، للحد من انتشار الوباء، لتجنب العودة للارتفاع الكبير في الإصابات الذي وصل لقرابة 2000 حالة في بعض الأيام سابقًا.

واستطرد نادر سعد، أن لجنة إدارة الأزمات، هي من تحسم العودة للإجراءات المشددة والإغلاق الذي تم تنفيذه أثناء الارتفاع الكبير في الإصابات، ولكن هذا الأمر سابق لأوانه، ويتم عقد اجتماعًا ومراجعة الأمر بشأن هذا القرار حال الحاجة إليه.

واختتم أن كل ما هو مصري أو غير مصري، قادم إلى مصر، عليه إحضار شهادة PCR تثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا، على أن تكون هذه الشهادة صادرة منذ 3 أيام من لحظة دخوله الطائرة.
 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

وصاحبه الذى( لم يحزن)

د. هشام الحمامي

قارئة الجي بي إس.. وحكايات أخرى

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الديهي: هروب متهمي «فيرمونت» لن يمر مرور الكرام
» الخريف قادم.. الديهي: احذروا كورونا تطل برأسها علينا جميعًا
» سفير نيوزلاندا هام بها إعجابًا.. القصة الكاملة لمانجو «العويسي» المصرية
» نشأت الديهي: فرض رسوم على الطلاب الراسبين قرار «تاريخي»
» عامل بناء يخلع أسنانه بنفسه بدلاً من الذهاب للطبيب (فيديو)
» مفاجأة علمية: طارد للحشرات يقتل فيروس كورونا
» مدرس يخون الأمانة ويعتدي على الطالبة لسنوات
» صور.. طفلة ادعت حملها من طفل عمره 10 سنوات تغادر المستشفى
» بث مباشر.. مباراة الأهلي والجونة في الدوري الممتاز
» ماذا قال البطل الذي تصدى لمنفذ «مجزرة المسجدين» خلال مواجهته اليوم؟
» ارتفاع كبير في إصابات كورونا داخل الوداد المغربي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:06 ص

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة