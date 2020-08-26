طبيب يدق ناقوس خطر بشأن وضع كورونا في مصر

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قال الدكتور عبد اللطيف المر أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة الزقازيق، إن وضع فيروس كورونا في مصر مستقر .

وأضاف المر في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز":" الجهاز الطبي في مصر متماسك وقادر على التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا ".


وتابع:"  التذبذب في أرقام اصابات كورونا في الأيام الأخيرة يدق ناقوس الخطر باحتمالية زيادة اعداد الإصابات.


وأكمل المر:"  هناك تهاون من بعض المواطنين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا ان الفيروس لم يمت في مصر ولكن تمت السيطرة عليه وقد ترتفع أرقام إصابات كورونا  في أي لحظة نتيجة التهاون".

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