سوريا تطرح دواءً معتمدًا في علاج كورونا

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تستعد شركة الأدوية السورية "تاميكو"، لطرح دواء "أزيثرومايسين"، اليوم الأربعاء، في الأسواق، وهو دواء معتمد في البرتوكول العلاجي لفيروس كورونا والوقاية منه.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن كتاب لوزارة الصناعة السورية، ورد فيه أن المستحضر الجديد يستخدم لمعالجة التهاب الشعب الهوائية والجيوب الأنفية والالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع والإنتانات غير المعقدة للبشرة والجلد.

كما يستخدم في علاج التهاب البلعوم واللوزتين ومرض القرحات التناسلية عند الرجال والتهاب الأذن الوسطى والجيوب الأنفية والتهاب الرئة المكتسب عند الأطفال.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تسويق المنتج الجديد لتلبية طلب السوق المحلية عليه.


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