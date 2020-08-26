مستشار الرئيس: إصابات كورونا بدأت ترتفع مرة أخرى

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن الفترة الماضية شهدت انخفاضا في أعداد قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن الفترة الماضية شهدت انخفاضا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ولكن بعد ذلك حدث ارتفاع ولكنه ليس كبيرا بفيروس كورونا المستجد، ولكن بعد ذلك حدث ارتفاع ولكنه ليس كبيرا.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن السبب فى ارتفاع أعداد الإصابات مرة أخرى ناتج عن اجازة العيد.

ولفت إلى أن فترة حضانة الفيروس تستمر لـ أكثر من 15 يومًا، موضحًا أن فيروس كورونا مازال موجودا ولم ينتهِ.

وأوضح أن الجميع يجب أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامة و التباعد الاجتماعي و غسيل اليدين باستمرار.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك موجة ارتدادية، أو موجة ثانية فى الفترة المقبلة، وذلك حتى شهر مارس المقبل


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