قرار كويتي سار للوافدين المنتهية إقامتهم

26 أغسطس 2020 - 06:40 م

كشفت وسائل إعلام كويتية محلية أن وزارة الداخلية ستقوم بتمديد الإقامات والزيارات التي ستنتهي في أغسطس الجاري لمدة 3 أشهر أخرى ودون غرامات.

وبحسب القبس نقلا عن مصادر مطلعة، فإن القرار يأتي تسهيلا وتيسيرا لإنجاز معاملات المقيمين، وبما لا يتسبب في تزاحم المراجعين في إدارات شؤون الإقامة عقب بدء وزارات ومؤسسات الدولة في ممارسة عملها.

من جهتها نقلت "الأنباء" الكويتية عن مصدر أمني، قوله إن الإدارة العامة لشؤون الإقامة رفعت إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح كتابا (مقترحا) بتجديد جميع الزيارات والإقامات لمن هم داخل الكويت لمدة 3 أشهر دون غرامات مالية، مرجحا أن يعتمد الصالح الكتاب كما ورد إليه أو أن يجري تعديلات حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.

وذكر المصدر أن قرار تمديد الزيارات والإقامات يأتي من منطلق إنساني ونظرا لظروف انتشار وباء كورونا وتوقف السفر من الكويت إلى بقية بلدان المخالفين، لافتا إلى أنه لن تكون هناك أي حاجة لمراجعة الوافدين إدارات الإقامة، حيث سيتم تجديد الإقامات والزيارات المنتهية تلقائيا للجميع.