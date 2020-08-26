خبر غير سار للبدناء بشأن فعالية لقاح كورونا



حذر علماء من أن لقاح فيروس كورونا المستجد قد لا يكون فعالًا لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، لأن جهاز المناعة يكون لديهم أضعف من غيرهم.



وفيا يتدافع الخبراء في جميع أنحاء العالم لتطوير لقاح (كوفيد – 19)، حذروا من أن البدناء - واحد من كل ثلاثة بالغين في بريطانيا و 40 في المائة من الأمريكيين - قد لا يشعرون بالفوائد التي يشعر بها أقرانهم النحيفون.



وتعرّض السمنة بالفعل الأشخاص لخطر الإصابة بـ (كوفيد – 19) أكبر من غيرهم، حيث يزيد احتمال دخولهم المستشفى بمقدار الضعف ويزيد خطر الوفاة بنسبة 50 في المائة تقريبًا.



ووجد الباحثون في الماضي أن لقاح الإنفلونزا لا يعمل بشكل جيد مع الأشخاص البدينين، وهم يخشون أن يكون الأمر نفسه صحيحًا في أي لقاح نهائي ضد (كوفيد – 19).



ويعزو ذلك إلى أن المستويات المرتفعة من السكر في الدم، وضعف التحكم في الأنسولين والتورم في الأوعية الدموية - وكلها شائعة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة - يمكن أن توقف عمل الخلايا المناعية كما ينبغي.



وقال الباحثون، الذين تم تكليفهم من قبل البنك الدولي، إن "هذا لا يعني أن اللقاح لن يعمل على الإطلاق، لكن يجب أن يدرك العلماء أنه قد يكون أقل فعالية".



وصدر التحذير من قبل باحثين بجامعة نورث كارولينا في ورقة بحثية تستكشف الصلة بين السمنة ومضاعفات كوفيد – 19.



وقالت البروفيسورة ميليندا بيك، مؤلفة الدراسة من جامعة أكسفورد: "نحن لا نقول إن اللقاح سيكون غير فعال في الأشخاص الذين يعانون من السمنة".



لكن بدلاً من ذلك، يجب اعتبار السمنة عاملاً تعديلًا يجب مراعاته في اختبار اللقاح، حتى اللقاح الأقل حماية سيظل يوفر مستوى معينًا من المناعة.



وقالت البروفيسورة بيك وزملاؤها، إن العلماء الذين يجربون اللقاحات التجريبية يجب أن يأخذوا في الاعتبار ما إذا كان الأشخاص في التجارب يعانون من السمنة المفرطة وما إذا كان هذا يؤثر على فعالية اللقاح.



وأضافوا: "من الضروري أن تتضمن أي تجارب ودراسات لقاح مؤشر كتلة الجسم (BMI) كمسبب محتمل لفعالية اللقاح وحمايته".



وهناك العشرات من محاولات اللقاح التي يجري تطويرها حول العالم في الوقت الحالي، والعديد منها قيد التجارب على البشر بالفعل.



وأوضحت البروفيسورة بيك وفريقها أن السمنة، التي تُعرّف على أنها عندما يكون لدى شخص ما مؤشر كتلة جسم (BMI) أعلى من 30، تجعل جهاز المناعة أضعف.



وارتفاع نسبة السكر في الدم والالتهابات ومقاومة الأنسولين - مما يؤثر على القدرة على التحكم في نسبة السكر في الدم - كلها تساهم في ذلك.



وأوضح العلماء في الماضي أن الالتهاب، وهو نوع من التورم الداخلي يمكن أن يكون مستمرًا لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن وغير الصحية، وقد يستنزف طاقة الجهاز المناعي لأنه يحاول باستمرار منعه من إتلاف الجسم.



لهذا السبب، يمكن أن تكون أجهزة المناعة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة أكثر نشاطًا من المعتاد حتى عندما لا يكون الشخص مريضًا، مما يعني أن لديهم موارد أقل عندما يصاب شخص ما بالفعل.



قال فريق الباحثين بجامعة نورث كارولينا في الدراسة التي نُشرت اليوم في المجلة العلمية (Obesity Reviews)، إن السمنة "ثبت أنها تضعف من تطور الذاكرة المناعية".



وأضافوا إن "الأشخاص الذين لديهم دهون زائدة في الجسم لديهم مناعة أضعف بعد لقاح الإنفلونزا وكان احتمال إصابتهم بالأنفلونزا أو مرض شبيه بالإنفلونزا ضعفًا على الرغم من اللقاح".



وجدت الأبحاث السابقة التي نظرت في الأجسام المضادة - جزيئات مكافحة الفيروسات التي يصنعها الجهاز المناعي - أنه على الرغم من أنها كانت متشابهة بعد 30 يومًا من لقاح الإنفلونزا، "تتضاءل بشكل ملحوظ لدى البالغين المصابين بالسمنة" على مدار عام.



كما أنها لم تنتج أنواعًا أخرى معينة من الخلايا المناعية، المعروفة باسم الخلايا التائية، بشكل فعال، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" عن الدراسة.



وأضاف العلماء، أن ضعف الاستجابة المناعية قد يكون أيضًا هو ما يجعل الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة أو الموت إذا أصيبوا بـ (كوفيد – 19).



ووجدت المراجعات أن الأشخاص الذين يزيد مؤشر كتلة الجسم لديهم عن 30 كانوا أكثر عرضة بنسبة 113 في المائة لأن ينتهي بهم الأمر في المستشفى، و74 في المائة أكثر عرضة للحاجة إلى العناية المركزة، و48 في المائة أكثر عرضة للوفاة من الأشخاص ذوي الوزن الصحي.



وأضاف البروفيسور بيك: "الأفراد الذين يعانون من السمنة هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بأمراض جسدية تجعل مكافحة هذا المرض أكثر صعوبة ، مثل توقف التنفس أثناء النوم ، مما يزيد من ارتفاع ضغط الدم الرئوي (ارتفاع ضغط الدم في الرئتين)، أو مؤشر كتلة الجسم الذي يزيد من الصعوبات في وضع المستشفى مع التنبيب.



وجدت دراسة منفصلة نشرها علماء جامعة كوليدج لندن هذا الشهر أن السمنة يمكن أن تزيد من فرصة إصابة شخص ما بـ (كوفيد – 19) بنسبة تصل إلى 240 في المائة - أكثر من ثلاثة أضعاف.



وأشاروا إلى أن هذا قد يفسر سبب تدمير الدول الغربية مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة بالفيروس مقارنة بالدول الآسيوية.



تعتبر السمنة أكثر شيوعًا في البلدان الغنية حيث تنتشر الوجبات السريعة والعمل المكتبي.



وأشار تقرير رسمي صادر عن هيئة الصحة العامة في إنجلترا إلى أن احتمال وفاة الأشخاص الذين يعانون من السمنة أكبر بثلاث مرات من الأشخاص الذين يتمتعون بوزن صحي.



قال الخبراء الذين يقفون وراء التقرير إن "كل كيلوجرام" من الأشخاص الذين فقدوا أوزانهم سيقلل من خطر دخولهم المستشفى مصابين بالفيروس.



جاء ذلك في الوقت الذي أمر فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون - وهو نفسه يعاني من زيادة الوزن - بإستراتيجية وطنية لمكافحة السمنة في أعقاب مصارعته شبه المميتة بالفيروس في أبريل.



وانتهى الأمر برئيس الوزراء في العناية المركزة في مستشفى تابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في لندن في ذروة تفشي المرض، واعترف منذ ذلك الحين بأن وزنه ربما جعل مرضه أسوأ.

