» عريس مزق سرواله.. مواقف صادمة في حفلات الزفاف (صور)

في ليلة العمر، قد تقع بعض المواقف المحرجة، التي لا تكون في الحسبان، والتي كانت ربما في السابق حصرًا على الدائرة القريبة، لكن في عصر "السوشيال ميديا" الأمر يختلف.وشاركت صفحة (Amomedia) الترفيهية مجموعة مختارة من الصور التي تم التقاطها في أعراس من جميع أنحاء العالم، والتي لا تخلو من مواقف محرجة.وتُظهر إحدى اللقطات، ضيوف حفل الزفاف وهم يحاولون إنقاذ طرحة العروس التي أمسكت في درج خشبي وهي تشق طريقها إلى الممر، حسبما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.كما تُظهر صورة أخرى اللحظة التي أدرك فيها العريس أن سرواله قد مزق بينما يحتفل به أصدقاؤه، لتظهر ملابسه الداخلية أمام جميع الحاضرين.