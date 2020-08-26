» ماذا أفعل في زوجي الذي يحدث النساء دائما؟.. الإفتاء ترد

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زوجي يكلم فتيات دائمًا على الفيسبوك وأصبحت لا أستطيع أن أثق فيه، وعندما أواجهه يقول: "عادي، وأشعر أنه يظلمني ويهين كرامتي، فماذا أفعل؟".. سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

وأجاب الشيخ أحمد شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية : اصبري وادعيله ربنا يهديه، ناصحا الزوجة بأن عليها ألا تيأس من صلاح زوجها، وأن تظل خلفه وتنصحه حتى يهديه الله، فهو بيتها وكيانها وعليها أن تحافظ علي بيتها وأبناءها وبالتأكيد زوجها ، مؤكدًا أنها تمر اختبار وابتلاء، وأنه مما لا شك فيه أن ما يفعله الزوج خطأ ويغضب الله لكن ليس معنى ذلك أن تتركه وتخرب البيت.

وأكد أمين الفتوى أن الشيطان يخرب على الإنسان حياته وأصدقاء السوء أيضًا يتدخلون ويشلون تفكيره.

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