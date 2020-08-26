  • الأربعاء 26 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر07:31 م
Advertisements
بحث متقدم
النائب العام يأمر بحبس متهمين اثنين احتياطيًا لقيامهما بالتنمر بشخص ذي إعاقة

بيان من النائب العام بعد هروب7 متهمين بقضية تحرش

الانفجار

فيديو غير مسبوق لأكبر انفجار نووي في التاريخ

شركة أدوية

سوريا تطرح دواءً معتمدًا في علاج كورونا

عمالة في الكويت

قرار كويتي سار للوافدين المنتهية إقامتهم

طائرتين محملتا بالبضائع

مساعدات طبية وغذائية.. مصر تواصل دعم لبنان بطائرتين

المستشار لاشين ابراهيم

إحالة جميع المتخلفين عن التصويت بانتخابات الشيوخ للنيابة

الطفلة

صورة.. طفلة تعود من الموت أثناء تغسيلها وبعد ساعة كانت الصدمة

عقد قران

صدمة.. وفاة عروس يوم زفافها تاركة كلمات مؤثرة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يحذر من موجة ثانية لـ«كورونا»

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يعرض التعاون مع فنان شهير والأخير يحرجه

صدمة كبيرة.. وفاة عروس مصرية قبل ساعات من زفافها

آخر الأخبار

العروس
العروس

فتحى مجدى

أخبار متعلقة
#

صدمة.. وفاة عروس يوم زفافها تاركة كلمات مؤثرة

#

صدمة.. وفاة فنانة شابة بعد ساعات من وفاة مصطفى حفناوي

#

تفارق الحياة بعد 6 ساعات من وفاة مصطفى حفناوي

#

فنانة شهيرة تروي قصة التحرش بها: كان بيلمسني أنا والبنات بشكل صادم

توفيت فتاة مصرية جراء تعرضها لأزمة قلبية قبل ساعات من زفافها إلى عروسها، ليتحول حفل زفافها إلى مأتم، مخلفًا أجواء من الصدمة في أوساط عائلتها وأصدقائها، امتدت إلى منصات التواصل الاجتماعي التي اكتست بالحزن على رحيلها.  

كانت أسرة الفتاة وتدعى إسراء محمد (21 عامًا) الطالبة في معهد فني صناعي بشبرا الخيمة تفاجأت بوفاتها صباح يوم "الحنة"، بعد تعرضها لسكتة قلبية مفاجئة، فور استيقاظها من النوم لتفيض روحها إلى بارئها قبل ساعات من حفل الزفاف.

ونقلت الفتاة إلى مستشفى بنها الجامعي في محاولة لإسعافها، لكنها توفيت نتيجة تعرضها لأزمة قلبية حادة.

وأصيب عريس الفتاة، أحمد محمد غالي بحالة من الصدمة لوفاة عروسه المفاجئة. ونعاها بتعليق مقتضب عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، قائلاً: "عروستي في الجنة".
 
وكانت العروس كتبت قبل ساعات فقط منشورًا تدعو فيه "كل أهل البلد" إلى حضور حفل زفافها، حيث كتبت: "الدعوة عامة للبلد كلها حنتى بكره بعد صلاة العشاء في منزل رمضان عطية رزق، والفرح يوم الأربعاء في قاعة أوبن إير في الرملة عند بنزينة الرملة وعقبال عندكم بقى". 

وقال رمضان عطية خال العروس، إنها كانت تستعد لحفل زفافها الذي كان من المقرر اليوم الأربعاء، إلا أنها عند قيام أسرتها بإيقاظها صباح أمس، شكت من أنها تشعر بألم بالجهة اليسرى من الصدر تجاه القلب، فناولها شقيقها كوبًا من الماء بعد أن جلست على سريرها، وخرج ليعود لها بعد دقائق ليجدها فاقدة للوعي. 

وأضاف، أن شقيقها حاول إيقاظها أكثر من مرة إلا أن محاولاته باءت بالفشل، قبل نقلها إلى مستشفى بنها الجامعي، حيث فارقت الحياة قبل الوصول إلى المستشفى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

وصاحبه الذى( لم يحزن)

د. هشام الحمامي

قارئة الجي بي إس.. وحكايات أخرى

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع كبير في إصابات كورونا داخل الوداد المغربي
» المقاولون يوافق على إذاعة مباراة الزمالك
» تسجيل رقم كبير في إصابات كورونا ببريطانيا
» عريس مزق سرواله.. مواقف صادمة في حفلات الزفاف (صور)
» ماذا أفعل في زوجي الذي يحدث النساء دائما؟.. الإفتاء ترد
» وزير فرنسي يدافع عن حمامات الشمس العارية
» «ماناوس» البرازيلية أول مدينة بالعالم تحقق «مناعة القطيع»
» طائرتان مساعدات مصرية لمواجهة تداعيات إنفجار مرفأ بيروت
» لأول مرة.. مستشفيات بكين خالية من مرضى كورونا
» تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة في الدوري المصري
» ببلد عربي.. طفلة تشنق نفسها بالخطأ على أرجوحة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:00 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة