صدمة كبيرة.. وفاة عروس مصرية قبل ساعات من زفافها

26 أغسطس 2020 - 05:07 م

توفيت فتاة مصرية جراء تعرضها لأزمة قلبية قبل ساعات من زفافها إلى عروسها، ليتحول حفل زفافها إلى مأتم، مخلفًا أجواء من الصدمة في أوساط عائلتها وأصدقائها، امتدت إلى منصات التواصل الاجتماعي التي اكتست بالحزن على رحيلها.



كانت أسرة الفتاة وتدعى إسراء محمد (21 عامًا) الطالبة في معهد فني صناعي بشبرا الخيمة تفاجأت بوفاتها صباح يوم "الحنة"، بعد تعرضها لسكتة قلبية مفاجئة، فور استيقاظها من النوم لتفيض روحها إلى بارئها قبل ساعات من حفل الزفاف.



ونقلت الفتاة إلى مستشفى بنها الجامعي في محاولة لإسعافها، لكنها توفيت نتيجة تعرضها لأزمة قلبية حادة.



وأصيب عريس الفتاة، أحمد محمد غالي بحالة من الصدمة لوفاة عروسه المفاجئة. ونعاها بتعليق مقتضب عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، قائلاً: "عروستي في الجنة".



وكانت العروس كتبت قبل ساعات فقط منشورًا تدعو فيه "كل أهل البلد" إلى حضور حفل زفافها، حيث كتبت: "الدعوة عامة للبلد كلها حنتى بكره بعد صلاة العشاء في منزل رمضان عطية رزق، والفرح يوم الأربعاء في قاعة أوبن إير في الرملة عند بنزينة الرملة وعقبال عندكم بقى".



وقال رمضان عطية خال العروس، إنها كانت تستعد لحفل زفافها الذي كان من المقرر اليوم الأربعاء، إلا أنها عند قيام أسرتها بإيقاظها صباح أمس، شكت من أنها تشعر بألم بالجهة اليسرى من الصدر تجاه القلب، فناولها شقيقها كوبًا من الماء بعد أن جلست على سريرها، وخرج ليعود لها بعد دقائق ليجدها فاقدة للوعي.



وأضاف، أن شقيقها حاول إيقاظها أكثر من مرة إلا أن محاولاته باءت بالفشل، قبل نقلها إلى مستشفى بنها الجامعي، حيث فارقت الحياة قبل الوصول إلى المستشفى.

