» طائرتان مساعدات مصرية لمواجهة تداعيات إنفجار مرفأ بيروت

وأعرب المسئولون بدولة لبنان عن بالغ شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية وعلى أهميتها الكبيرة بالنسبة للبنان نظراً للعلاقات التاريخية بين البلدين ، كما أكدوا أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين المصرى واللبنانى الشقيقين ، مرحبين بالدور الفعال الذى تقوم به مصر قيادة وشعباً تجاه الأشقاء اللبنانين لتخفيف وطأة الآثار الناجمة عن إنفجار مرفأ بيروت .شاهد الفيديو..