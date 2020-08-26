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طائرتان مساعدات مصرية لمواجهة تداعيات إنفجار مرفأ بيروت

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أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من جمهورية مصر العربية متجهة إلى مطار رفيق الحريرى الدولى بجمهورية لبنان الشقيقة فى تاسع رحلات الجسر الجوى محملة بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية تم إعدادها بمشاركة بنك الطعام المصرى وجمعية البر والتقوى لتقديم الدعم للشعب اللبنانى الشقيق حتى يتجاوز المحنة الحالية، وذلك إستمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات العاجلة وإستمرار تقديم الدعم إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية لتجاوز الأزمة الراهنة  .

وأعرب المسئولون بدولة لبنان عن بالغ شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية وعلى أهميتها الكبيرة بالنسبة للبنان نظراً للعلاقات التاريخية بين البلدين ، كما أكدوا أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين المصرى واللبنانى الشقيقين ، مرحبين بالدور الفعال الذى تقوم به مصر قيادة وشعباً تجاه الأشقاء اللبنانين لتخفيف وطأة الآثار الناجمة عن إنفجار مرفأ بيروت .
شاهد الفيديو..
https://www.facebook.com/217455035052153/posts/2082810198516618/



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