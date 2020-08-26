صورة.. طفلة تعود من الموت أثناء تغسيلها وبعد ساعة كانت الصدمة

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محمد فضل- متابعات

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تفاجأت أسرة إندونيسية بعودة طفلتهم الميتة للحياة بعدما شرعوا في تجهيزات دفنها، فقد فتحت الطفلة «سيتي وردة» عينيها فجأة أثناء الغُسل، واستعادت ضربات قلبها ودفئ جسدها، ثم بدأت في التحرك .

هرعت الأسرة المفجوعة إلى طلب الأطباء الذين أسرعوا في الحال إلى منزلهم بـ جاوة الشرقية من أجل إعطاء الطفلة الأكسجين وتقديم المساعدات الطبية اللازمة .

 لكن الأمل لم يدم طويلًا وسرعان ما انطفأ بريقه، فبعد ساعة فقط من عودتها إلى الحياة ماتت الطفلة البالغة من العمر 12 عامًا "مرة أخرى"، وكأنها عادت لتودع أسرتها للمرة الأخيرة قبل رحيلها إلى الأبد .

وأُعلن الأطباء وفاة الفتاة «وردة» داخل مستشفى الدكتور «محمد صالح» في بروبولينجو بإندونسيا، إثر حدوث مضاعفات في الأعضاء بسبب مرض السكري المزمن، ثم أخذت عائلتها الجثة إلى المنزل في ألم من أجل تحضيرها للدفن مرة أخرى .

أجسام المرضى الذين يموتون بسبب قصور القلب تقوم بتطوير النبض مرة أخرى لفترة وجيزة - في حالة تعرف باسم عودة الدورة الدموية التلقائية (ROSC).

وفي حوالي 82 في المائة من الحالات تحدث بعد 10 دقائق من الوفاة، وفقًا لتقرير عام 2007 نُشر في مجلة الجمعية الملكية للطب .


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