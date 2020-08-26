صدمة.. وفاة عروس يوم زفافها تاركة كلمات مؤثرة

26 أغسطس 2020 - 03:40 م

حالة من الصدمة والحزن انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول منشور لعروس توجه دعوى عامة لكل أهل بلدتها لحضور حفل زفافها على عريسها، إلا أن القدر سبق فرحتها وصعدت روحها إلى خالقها، لتتحول الفرحة إلى مأتم وصدمة لدى الجميع.

كانت آخر ما كتبته العروس وتدعى "إسراء محمد" على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دعوة فرحها: "الدعوة عامة للبلد كلها، حنتي بكرة بعد صلاة العشاء في منزل رمضان عطيه رزق والفرح يوم الأربعاء في قاعه اوبن اير في الرمله عند بنزينه الرمله وعقبال عندكم بقى ".

لم يصدق العريس هول الصدمة، برحيل عروسته في اليوم الذي تمناه طوال حياته، فكان حزنه أثقل من أن يعبر عنه العريس أحمد محمد، على صفحته سوى بجملة من 3 كلمات: "عروستي في الجنة ".

وانتشرت القصة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة البرق، لتحزن رواده ليتقدم بالعزاء من يعرفها ومن لا يعرفها:" اللهم اني أشهدك اني لا أعرفها لكني والله حزنت عليها حزن شديد اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس "، حسب صدى البلد.



