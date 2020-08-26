رئيس الوزراء يحذر من موجة ثانية لـ«كورونا»

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أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن التزايد الملحوظ في أعداد المصابين مؤخرا بفيروس كورونا يدفعنا إلى الحذر، ومتابعة تشديد الإجراءات الاحترازية .

وأوضح أن الإجراءات المشددة ستجنب الدولة سيناريو حدوث موجة جديدة للوباء، وارتفاع منحنى الإصابات والوفيات بشكل كبير كما حدث في بعض البلدان، ووجه مدبولي في هذا السياق بإستمرار مستشفيات الفرز والعزل في عملها واستقبال المصابين وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المختلفة .

من جانبها، عرضت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، آخر المستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا المستجد، حيث تناولت الوزيرة السيناريوهات المتوقعة للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حال حدوثها، لافتة إلى أن حدوث "موجة ثانية" يرتبط بالضرورة بشعور زائف بالأمان لدى الناس بأن الوباء قد انتهى، وبالتالي يدفعهم إلى التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الإجتماعي .

ولفتت الوزيرة إلى أن التوصل إلى لقاح لن يمنع انتقال العدوى ولكن سيقلل فرصة انتشار العدوى وفي حالة حدوث عدوى سيقلل من شدة الأعراض .


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