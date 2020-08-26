تركي آل الشيخ يعرض التعاون مع فنان شهير والأخير يحرجه

26 أغسطس 2020 - 03:25 م

عرض المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، التعاون مع الفنان راشد الماجد ، كي يعيدوا تجربة التعاون بينهما، إلا أن الأخير رد مازحًا بإحراجه بالقول :"هي مرة وتوبة يا أبوناصر".

ونشر «آل الشيخ» فيديو قديم لراشد الماجد ، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وعلق عليه بالقول :" يبيلنا نعيد التجربة يا أبو طلال " ، فيما رد الماجد عليه، قائلًا: "هي مرة وتوبة يا أبو ناصر" .

فيما رد تركي آل الشيخ، بالقول: " جالس أجهز لك نص زيه، وبعدها هتوحشنا "، وقال راشد الماجد : ”" موافق إذا الأساتذة محمد عبده وعبدالمجيد عبدالله ورابح صقر معاي "، فرد عليه تركي آل الشيخ بالقول :" يا حبك للمحارش".



