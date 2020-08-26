فضيحة تهز دولة عربية.. زوج سفيرة يعتدي عليها في مكان عام

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فضيحة

اعتداء

أردني

رجل اعمال

سفيرة

اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بعد واقعة تعدي رجل أعمال أردني  على زوجته التي تعمل سفيرة، في مكان عام في العاصمة عمان، خلال لقاء جمعهما في محاولة لإنهاء الخلافات بينهما .

وذكر موقع أردني، أن رجل الأعمال سب زوجته وهددها، ثم حاول ضربها والإعتداء عليها، إلا أنها تعالت أصواتها بالصراخ، وركلته بقدمها .

وتقدمت السفيرة بشكوى لدى الأجهزة الأمنية، وقالت إنها سبق وتعرضت للضرب من قبل زوجها أثناء وجودها في عملها في السفارة الأردنية في إحدى الدول قبل أكثر من عام .

وكانت المحكمة أدانت الزوج بالحبس 6 أشهر وألزمته بالرسوم، إلا أن زوجته السفيرة تنازلت عن الحق الخاص، فتم تخفيض العقوبة إلى مدة شهر والإلزام بالرسوم، ولم يتم الكشف عن هوية رجل الأعمال والسفيرة .


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