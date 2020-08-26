اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات اليوم في الدوري

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات اليوم الأربعاء. وجاءت على النحو التالي:

الجيش وسموحة أحمد الغندور "حكم ساحة" وشريف عبد الله "مساعد أول" وشهاب راشد "مساعد ثان" وعاطف حسين "حكم رابع" ومحمود دسوقي "حكم فيديو" ومحمود وفا "مساعد فيديو".

أف سى مصر والمصرى محمود بسيوني "حكم ساحة" وعمر فتحي"مساعد أول" وابراهيم السوداني "مساعد ثان" ومحمد حسان "حكم رابع" ومحمود ناصف"حكم فيديو" ومحمد التابعي"مساعد فيديو".

الأهلي والجونة إبراهيم نورالدين"حكم ساحة" ووائل شعبان"مساعد أول" وأحمد لطفي"مساعد ثان" ومحمد عبد الحافظ "حكم رابع" ومحمود البنا "حكم فيديو" وسعيد حمزة"مساعد فيديو".

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