لن تصدق السابع.. 15 ناديا ينتظرون ميسي

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يتصارع 15 ناديًا علي الفوز بالتعاقد مع ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني الذي أعلن رحيله خلال الميركاتو الصيفي يتصدرها مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة مدربه بيب جوارديولا. وحسب المعلومات الواردة شبكة "TYC SPORT" الأرجنتينية فإن مكاتب الرهانات العالمية تضع 15 وجهة لميسي هذا الصيف:
1- مانشستر سيتي
2- باريس سان جيرمان
3- إنتر ميلانو
4- يوفنتوس
5- الدوري الأمريكي
6- مانشستر يونايتد
7- ليفربول
8- ليدز يونايتد
9- الدوري الأرجنتيني
10- بايرن ميونيخ
11- تشيلسي
12- نيوكاسل يونايتد
13- لاتسيو
14- نابولي
15- ريال مدريد
وتعددت الأسباب وراء وراء قرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمغادرة نادي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
ووفقاً لمعلومات إذاعة كادينا كوبي الإسبانية، هناك 4 أسباب واضحة وراء رغبة ميسي في الرحيل، وجاءت كالآتي:
1- عدم ثقته في الإدارة الحالية لبرشلونة.
2- لا يعتقد أنهم مؤهلون لتغيير الوضع في برشلونة.
3- يرى أن الإدارة غير قادرة على بناء فريق تنافسي.
4- استياءه من معاملة مجلس الإدارة لزملائه من بينهم لويس سواريز.

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