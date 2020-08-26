» تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة في الدوري المصري

26 أغسطس 2020 - 01:32 م





أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة اليوم أمام الجونة.

واستقر تشكيل الأهلي كالتالي :-

في حراسة المرمى : محمد الشناوي. في خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول. في خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا. في خط الهجوم : أليو بادجي. ويستضيف الأهلي نظيره الجونة مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.