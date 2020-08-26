غزة.. تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

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وكالات- الدويني فولي

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فلسطين

غزة

وفاة

فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، جراء التفشي المحلي للفيروس، بعد يومين من بداية تسجيل أولى الإصابات داخل القطاع.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، إن ”مواطنًا توفي جراء إصابته بفيروس كورونا، حيث كانت حالته حرجة وتحت التنفس الصناعي، وتوفي أثناء نقله من مستشفى الأندونيسي إلى مستشفى غزة الأوروبي“.


كما أعلنت الوزارة ”تسجيل 9 إصابات جديدة خارج مراكز الحجر الصحي، لتضاف لست إصابات أخرى تم الإعلان عنها خلال الساعات المحلية، فيما يتم  إجراء عمليات مسح وتقصٍ وبائي للعديد من المخيمات والأحياء في محافظات قطاع غزة، بعد تفشي فيروس كورونا محليًا“.


وأعلنت الوزارة في وقت سابق، إغلاق مجمع الشفاء الطبي، أحد أكبر مشافي القطاع، واعتباره مكانًا محجورًا، عقب تسجيل إصابتين في أحد أقسامه.


إلى ذلك، يتواصل فرض حظر التجوال لليوم الثاني على التوالي في القطاع، بعد تسجيل إصابات خارج مراكز الحجر الصحي، مساء الإثنين الماضي. فيما تشير معطيات أولية، إلى أن الفيروس تفشى في أكثر من بؤرة بقطاع غزة، الذي يُعد المكان الأكثر كثافة سكانية في العالم.

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