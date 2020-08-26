مرتضى منصور: الأهلي مش بعبع ولن يفوز

26 أغسطس 2020 - 01:07 م

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الدوري المصري الممتاز مازال طويلاً، وأن القلعة البيضاء حققت فوزاً مهماً على الغريم التقليدي بعدما أكدوا أننا خائفين.





أضاف مرتضى منصور: "الأهلي ليس مخيفاً أو بعبع طالما أن هناك حكاماً أجانب وتقنية فار، مشدداً على أن الغريم التقليدي لا يفوز في حضرتهم خلال المباريات التي يخوضها في الدوري المصري الممتاز".



وتابع مرتضى منصور خلال اجتماعه باللاعبين تم بثه فيديو عبر قناة "الزمالك" الفضائية: "قلت من قبل هاتوا تقنية فار ولن يفوز الأهلي". وواصل حديثه:" المدير الفني السويسري رينيه فايلر، والمهاجم مروان محسن يشتعرضان لظلم شديد خلال الفترة الحالية، وأن المدرب الأجنبي يعمل من خلال قائمة يمتلكها".





وأوضح رئيس نادي الزمالك: "أول ضربة للأهلي كانت عبدالله السعيد، ثم توالت الضربات برحيل حسام عاشور وإكرامي وفتحي ورمضان صبحي، أعمدة النادي سقطت وما حدث كان أمراً طبيعياً، على عكس الزمالك الذي يحافظ على كيان وأعمدة الفريق، سواء طارق حامد، أو محمود علاء، ونرغب في التجديد لمحمد أوناجم وبن شرقي".