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تسريبات.. ميدو: عملت كمين لإداري بالزمالك وحدثت كارثة

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تسريبات

حسام ميدو

كشف أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، عن مفاجأة صادمة تنشر لأول مرة تتلخص في وجود أشخاص يعملون داخل جدران قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، من أجل تسريب تشكيل الفريقين للمنافسين ووسائل الإعلام.
 وأضاف ميدو خلال برنامجه أوضة اللبس عبر شاشة قناة النهار، قائلا :""عندما كنت مديرا فنيا للزمالك عانيت من ظاهرة تسريب التشكيل لوسائل الإعلام". 
 وتابع، "في إحدى المباريات، عملت كمين لأحد الإداريين بالقلعة البيضاء، وأكدت له إنني سوف اعتمد على مصطفى فتحي كظهير أيسر، كبديل لعبد الشافي الذي كان موقوفا حينها، وتم تسريب الخبر لوسائل الإعلام بعد ساعة واحدة وفي اليوم التالي رحل هذا الإداري بعد تأكدي أنه هو من يقوم بتسريب التشكيل ".
وواصل، "حين تحدثت عن خالد جلال لم أقصد أن أهاجمه ولكن كان هدفي التأكيد أن ظاهرة تسريب التشكيل متواجدة في الأهلي والزمالك ".

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