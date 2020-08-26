بعد أنباء تشجيعه لصبحي على الرحيل عن الأهلي.. رد غير متوقع من إكرامي

26 أغسطس 2020 - 12:06 م

عقب شريف إكرامي لاعب الأهلي ومنتخب مصر، على اقتراب رمصان صبحي من الزمالك وبيراميدز ،قائلا: "إنه ليس من الطبيعي أن يلعب رمضان صبحي في مكان غير النادي الأهلي في مصر".

وأضاف اكرامي في تصريحاته لبرنامج" الماتش" عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت ،أنه ليس من الطبيعي أن ينضم رمضان صبحي الى بيراميدز بالنسبة لجماهير الأهلي".

وتابع: "البعض داخل النادي الأهلي طالبه بالاعتزال والعمل الإداري داخل النادي ولكنه رفض، مؤكدا أنه يفضل الاستمرار داخل الملعب والبقاء ولم يفكر في الاعتزال بعد. كانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن شريف إكرامي هو من شجع رمضان صبحي على الرحيل من الأهلي.