» ببلد عربي.. طفلة تشنق نفسها بالخطأ على أرجوحة

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متابعات - الدويني فولي

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لبنان

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شنق

أرجوحة

شنقت طفلة نفسها، بطريق الخطأ، بينما كانت تركب أرجوحة بالقرب من منزلها في مدينة بعلبك الواقعة شرق لبنان، حيث فارقت الحياة بعد ساعات من نقلها إلى المستشفى.

وذكرت مصادر لبنانية أنه تم العثور أمس الثلاثاء على الطفلة رشا الحسن التي تحمل الجنسية السورية، مشنوقة في حبل أرجوحة معلق بشجرة أمام منزلها.


ونقلت الفتاة الضحية على الفور إلى مستشفى دار الأمل الجامعي في المدينة، حيث وصفت حالتها بالخطرة، وسرعان ما فارقت الحياة.

وفتحت الشرطة اللبنانية تحقيقاً لمعرفة أسباب الحادثة، حيث تبين أن الطفلة بينما كانت تركب على الأرجوحة، التف أحد حبالها حول عنقها، ما أدى إلى وفاتها اختناقا.

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