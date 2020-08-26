معلومة خطيرة تضع مجدي عبد الغني في مأزق

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اتحاد الكرة

مجدى عبد الغنى

أحمد مجاهد

لشامي

تحدث محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، عن فكرة تقليص عدد أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، قائلا: "أوافق ولكن بشرط".

وأكد الشامي في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر شاشة قناة النهار، أنه يتفق مع هذا القرار، ولكن بشرط أن يكون للأندية التي خرجت من الجمعية العمومية لها حقوق مادية مثل الأندية التي لها حق التصويت.

وسرد الشامي حوارا دار بينه وبين مجدي عبد الغني وأحمد مجاهد خلال فترة تواجده في رابطة الأندية أعضاء باتحاد الكرة السابقين، قائلا: "قالوا لي انسى الدوري إحنا اللي هنديره". واختتم حديثه قائلا: "لابد من تفعيل اللوائح وتفعيل رابطة الأندية المحترفة حتى ينصلح حال الكرة المصرية".

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