العثور على 3 جثث مذبوحة داخل منزل بالبحيرة

26 أغسطس 2020 - 10:40 ص

في واقعة مروعة لا يزال يكتنفها الغموض، عثر أهالي منشية النصر، بمدينة كفر الدوار بالبحيرة، قبل ساعات، على 3 جثث من أسرة واحدة داخل منزلهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بكفر الدوار بالعثور على جثة سيدة وطفلين مذبوحين داخل المنزل.

على الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني حول المنزل، وجار التحري عن ملابسات الواقعة وكشف تفاصيل الجريمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، لأجل إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.