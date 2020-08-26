"شوبير" يكشف مفاجأة بشأن استبعاد صالح جمعة من مباراة الجونة

26 أغسطس 2020 - 10:21 ص

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن سر استبعاد صالح جمعة، نجم الأهلي، من قائمة الفريق لمواجهة الجونة في الجولة الـ 22 للدوري المصري .



وأكد "شوبير" في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت 1" أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي اجتمع مع صالح جمعة وأخبره بـ عدم وجود أي أزمة لمشاركته أساسياً خلال المباريات .



وأضاف أن فايلر طلب من صالح جمعة أن يخسر من 5 لـ 6 كيلو من وزنه؛ حيث إنه يعاني حاليا من زيادة في الوزن.



وأكمل أن فايلر وضع برنامجا قاسيا لـ صالح جمعة؛ كي يخسر الوزن خلال الفترة المقبلة، ويشارك أساسيا مع الفريق .



ويواجه الأهلي نظيره الجونة اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة فى الجولة الـ22، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

