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"شوبير" يكشف مفاجأة بشأن استبعاد صالح جمعة من مباراة الجونة

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شوبير
شوبير

متابعات - الدويني فولي

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صالح جمعة

شوبير

الجونة

فايلر

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن سر استبعاد صالح جمعة، نجم الأهلي، من قائمة الفريق لمواجهة الجونة في الجولة الـ 22 للدوري المصري .

وأكد "شوبير" في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت 1" أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي اجتمع مع صالح جمعة وأخبره بـ عدم وجود أي أزمة لمشاركته أساسياً خلال المباريات .

وأضاف أن فايلر طلب من صالح جمعة أن يخسر من 5 لـ 6 كيلو من وزنه؛ حيث إنه يعاني حاليا من زيادة في الوزن.

وأكمل أن فايلر وضع برنامجا قاسيا لـ صالح جمعة؛ كي يخسر الوزن خلال الفترة المقبلة، ويشارك أساسيا مع الفريق .

ويواجه الأهلي نظيره الجونة اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة فى الجولة الـ22، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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