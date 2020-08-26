شريف إكرامي: قلقان على المنتخب من هذا الشيء

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صدى البلد

شريف اكرامى

الماتش

أبدى شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، قلقه على منتخب مصر، بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا :"قلقان علي المنتخب من فيس بوك". 
وأضاف إكرامي في تصريحات لبرنامج "الماتش" على قناة صدى البلد ،الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، قائلا: "مواقع التواصل هي أكثر ما يقلقني على منتخب مصر، الجيل الحالي من اللاعبين نشأ على مواقع التواصل ونضج وهو يتعامل أنها أمر طبيعي في حياته وأن مستخدميها هم الجمهور الحقيقي". 

 وتابع: "هذا السبب الحقيقي وراء قلقي على المنتخب لكن ليس الأمور الفنية أو حالة اللاعبين أو هذه الأمور" ويذكر أن النادى الأهلى أعلن انتهاء مسيرة شريف إكرامي مع الفريق وكان اللاعب قد أعلن عن رحيله بنهاية الموسم الجاري.

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