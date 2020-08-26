يبدأ حديثه للإعلام الأمريكي بسورة الفاتحة.. "والد بليك" ضحية الـ 7 رصاصات

26 أغسطس 2020 - 10:13 ص

في أول ظهور له عقب مقتل نجله على يد الشرطة الأمريكية، بدأ والد جيكوب بليك الذي أطلقت الشرطة عليه 7 رصاصات من الخلف.. بدأ حديثه مع الصحافة بقراءة سورة الفاتحة.

ويظهر الفيديو والد بليك أما جموع من الأمريكيين السود، وأول شيء بدأه في تصريحاته الإعلامية هو قراءة سورة الفاتحة.

وكان شرطي أمريكي في مقاطعة كينوشا في ولاية ويسكونسن، قد أطلق الأحد الماضي، النار على رجل من أصحاب البشرة السوداء، أمام أطفاله.

وفي التفاصيل فقد وقعت الحادثة أثناء محاولة شاب أسمر البشرة يدعى " جاكوب بليك"، 29 عاما، حيث فضّ نزاعا، اندلع بين عدة نساء في منزل قريب منه، حيث أطلق شرطي أبيض البشرة 7 رصاصات على بليك، في ظهره، بينما كان أطفاله يشاهدون ليتم نقله بعدها جوا، وهو في حالة خطيرة إلى المستشفى.

وتسبب الحادث في إشعال موجة من أعمال الشغب في المقاطعة، حيث تجمع السكان المحليون للاحتجاج والتنديد، ليتحول الأمر سريعا إلى أعمال شغب نتج عنها تحطيم بعض سيارات فرق الشرطة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية حينها فإن حاكم ولاية ويسكونسن، توني إيفرز، انتقد بشدة ما وصفه الاستخدام المفرط للقوة من أفراد الشرطة تجاه المدنيين.