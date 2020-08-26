» وفاة مذيعة من رواد التلفزيون المصري

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متابعات - الدويني فولي

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غيب الموت فجر اليوم، الإعلامية المصرية عفاف عبد الرازق، عن عمر يناهز الـ80 عاما.
وأعلنت الدكتورة مها مدحت مستشار رئيس التلفزيون المصري، في بيان عن وفاة عبدالرازق، قائلة إن أرملة الصحفي نبيل عصمت، توفيت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وأوضحت أنه تقرر تشييع جثمان عفاف عبدالرازق التي وصفتها بأنها واحدة من رواد التلفزيون المصري، ظهر اليوم الأربعاء عقب الصلاة عليها في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس بالقاهرة، على أن يتم دفنها بمقابر الأسرة ”الوفاء والأمل“ في مدينة نصر.

وتعد عفاف عبدالرازق من أهم الإعلاميين الذين أثروا التلفزيون المصري بالعديد من البرامج، والتي من بينها: ”مجلة التليفزيون“، ”الأرض بتتكلم عربي“، ”بكرة وبعده“.

يذكر أن انطلاقة عفاف عبدالرازق في التلفزيون المصري كانت عقب تخرجها، وهي من الجيل الأول في ”ماسبيرو“ وعملت بقسم العلاقات العامة والإعداد، ثم عملت مذيعة وقدمت العديد من البرامج.

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