تفاصيل المعركة.. هجاء بين نجل القرضاوي وتركي الحمد

26 أغسطس 2020 - 09:58 ص

دار سجال تويتري بين الكاتب السعودي تركي الحمد ونجل القرضاوي الشاعر عبد الرحمن يوسف، حيث رد الأخير على " الحمد"، بأبيات شعرية تحمل أوصافا غير متوقعة، وذلك بعد تعليق الحمد على عائلة القرضاوي في إحدى تدويناته.

وكتب نجل القرضاوي في رده على الحمد :" أَمْسِكْ لِسَانَكْ يا وَلَدْ واحْذَرْ لِسَانِيَ إنْ جَلَدْ ارْقُصْ لقِرْدِكَ.. ما لِمِثْلِكَ في التَّبَارُزِ والجَلَدْ أظْهِرْ نُيُوبَكَ لا تَخَفْ.. لا يَأْكُلُ الجُرْذَ أَسَدْ .. قالوا: هَجَوْتَ ) ...) ؟ فَقُلْتُ: بَلْ تُرْكي الحَمَدْ".

وكان تركي الحمد قد أعاد تدوينة عن عائلة القرضاوي، وعلق عليها قائلا :" ونستغرب أننا في القاع بين الأمم والمجتمعات..رأس المال لحية أو حجاب، وتصبح الناطق باسم رب السموات".

جاء ذلك في رده على حساب الكاتب والأكاديمي أحمد الفراج الذي كتب قائلا :" إلهام: دكتوراة بريطانيا.. سهام:دكتوراة بريطانيا.. عبدالرحمن:دكتوراة.. أسامة:دكتوراة امريكا.. محمد: عقيد استخبارات.. والد هؤلاء المرفّهين برغد العيش هو يوسف القرضاوي الذي أفتى للفلسطينيين بالعمليات الانتحارية".