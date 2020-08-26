أمير سعودي لـ" سليمان الفرج" : أنت الفرح

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أخبار السعودية

الهلال

بن مساعد

سليمان الفرج

وصف الأمير السعودي  عبد الرحمن بن مساعد اللعب سليمان بأنه  صاحب الأاداء العبقري في الملاعب.

وكتب بن مساعد على حسابه في تويتر :"  سلمان الفرج ( الفرح ) .. الأداء العبقري.. السهل الممتنع .. والأخلاق العالية..ما شاء الله لا قوة إلّا بالله .. أراه من أفضل اللاعبين في آسيا .. مكسب كبير جدًا للهلال وللمنتخب .. الله يوفقك".

وتفاعل محبو ومتابعو بن مساعد مع ثنائه على " الفرج"، حيث كتب أحدهم :" لما شهادة تجي من رئيس بحجم الأمير عبدالرحمن بن مساعد اللي اعتبره ومعاي كثير إنه من أفضل الرؤساء اللي مروا على الكره السعودية أخلاق فكر دعم تضحية فتعتبر يا كابتن سلمان هذي الشهادة يضاف لإنجازاتك وأنت تستاهل".

وعلق آخر :" الأمير عبدالرحمن بن مساعد يعتبر من العهد الذهبي لنادي الهلال وأتوقع أكثر من حمل البطولات هو".

كما كتب أحد محبي بن مساعد: " في كل تألق للهلال نرى بصمة سموكم التي لاينكرها سوى جاحد وحاقد .. لذا في كل فرح أزرق أجدك أول من يستحق تهنئتي شخصياً".

يذكر أن الهلال حقق فوزا صعبا للغاية أمام الفيصلي بثنائية نظيفة، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان سلمان الفرج قد قاد في اللحظات الأخيرة، هجمة مرتدة خطيرة، انتهت بتمريرة داخل منطقة الجزاء إلى عمر خربين، الذي استغل خروج خاطئ من ملائكة، ليضع الكرة بسهولة في الشباك.


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