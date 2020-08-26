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تدوينة مثيرة لمذيعة بي إن سبورت عن رحيل ميسى

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تدوينة مثيرة لمذيعة بي إن سبورت عن رحيل ميسى
تدوينة مثيرة لمذيعة بي إن سبورت عن رحيل ميسى

عبد القادر وحيد

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ميسي

برشلونة

رحيل

انيا الافندى

قالت الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي عن رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني إن الأساطير لا تتكرر.

وأضافت على حسابها في تويتر: "بعض الأساطير لا تتكرر.. ولا يمكن تعويضها.. ميسي أسطورة".

جاء هذا في ردها على أحد رواد تويتر، الذي كتب قائلا: "سيتأثر لبعض سنوات حتى تأتي إدارة ومدرب على مستوى عالمي ومن ثم سيعود العملاق الكتئالوني".

كما أضافت الأفندي: "في حياة كل إنسان لحظة..لا تعود بعدها الحياة كما كانت"

وعلق بعض رواد تويتر على تدوينة الأفندي: مثل زيدان.. أظن وحسب رأيي الخاص ومع أني لست متابعا لكرة القدم .. لا يوجد ولن يكون مثل زيدان اللاعب وليس المدرب أقصد".

وعلق آخر : كرة القدم بدون ميسي ورونالدو لا تعني شيء وحتى قنوات الرياضة يجب أن تغلق".

بينما كتب أحد المغردين :" فليرحل إذا كان يريد أن يرحل فبرشلونة أكبر من ميسي".

من جانبه هاجم أشرف بن عياد، مراسل شبكة بي إن سبورتس الرياضية، رئيس نادي برشلونة الإسباني جوسيب ماريا بارتوميو، بسبب رحيل نجم الفريق ليونيل ميسي.

وكتب على حسابه على "تويتر": "هناك أحداث لن أصدقها مع نفسي حتى تتم نهائيا ، ومن بينها رحيل القائد الأول لبرشلونة بعد الخسارة بثمانية أهداف، سنرى ما سيحدث".

وتابع قائلا: "إن كان بارتوميو يحب برشلونة عليه تقديم الاستقالة هذه الليلة".

وكانت العديد من التقارير الإعلامية قد ذكرت أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، أبلغ إدارة النادي الكتالوني برغبته في الرحيل.


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