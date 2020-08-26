أشرف السعد: أحسن القصص سيدنا يوسف .. والسيسي لما نفخ الإخوان

26 أغسطس 2020 - 09:48 ص

قال أشرف السعد رجل الأعمال المصري المقيم في لندن إن قصة سيدنا يوسف من أحسن القصص، كما أن ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإخوان أيضا من أجمل القصص.

وأضاف السعد على حسابه في تويتر:"من القصص اللي بعشقها قصة فرعون لما جاب سيدنا موسى ورباه فى بيته وقصة إخوة سيدنا يوسف لما ألقوه فى البير وقصة البقرة وقصة كليلة ودمنة وقصة الأسد والقرد.. وقصة الإخوان لما جابوا السيسي وعملوه وزير بطعم الثورة وبعدين نفخهم دي من أروع القصص اللي بموت فيها وأحب أقرأها".

وكان السعد قد وصف في تدوينة سابقة، ما قام به الإخوان مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما كان وزيرا للدفاع، يشبه ما وقع مع نبي الله موسى وفرعون.

وكتب السعد على حسابه في تويتر حينها: "لم يقتحم موسى عليه السلام قصر فرعون ليقضي عليه بل ذهب فرعون ليبحث عن موسى ليقتله ولما وجده أحبه وأخذه إلى قصره ورباه فيه".

وأضاف السعد أن السيسي كذلك لم يذهب إلى قصر الحكم بل ذهب الإخوان إليه وأحضروه إلى القصر وعينوه وزيرا للدفاع وكانت المفاجأة التى لم يحسبوا حسابها.

كما هاجم السعد فكرة المشروع الإسلامي قائلا: "ناس بتعمل مشروع تربية دواجن أو مشروع مطبعة أو مشروع مزارع سمكية أو مشروع إنتاج بيض أو تسمين دواجن لكن مشروع إسلامي؟ وتابع قائلا: "ربنا قال: "اليوم أكملت لكم دينكم"، والرسول يموت وييجي بتوع الإخوان يقولوا لا لسه المشروع ناقص وإحنا هانكمل المشروع الإسلامي عشان الرسول نسي فهل رأيتم قذارة مثل هذه".