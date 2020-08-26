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تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في التعاملات الصباحية

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تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في التعاملات الصباحية
تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في التعاملات الصباحية

عبد القادر وحيد

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الدولار

استقرار

الجنيه

تعاملات اليوم

في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه، حيث سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي نحو 15.84 جنيه للشراء و15.94 جنيه للبيع.

وفي بنوك "الإسكندرية، المصرف المتحد، عودة، " بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.84 جنيه للشراء و15.94 جنيه للبيع.

بينما  سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك :"  المصري الخليجي، ، بنك مصر، قناة السويس، الأهلي المصري، الكويت الوطني، " لنحو 15.85 جنيه للشراء و15.95 جنيه للبيع.

وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل سعر الدولار نحو 15.89 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع.

كما وصل سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي إلى 15.83 جنيه للشراء و15.93 جنيه للبيع.


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