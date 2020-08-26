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أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

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مباريات

تقام اليوم الأربعاء، عدة مواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها في الدوريات العربية. 
أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة 

الدوري المصري

طلائع الجيش X سموحة - 04:00 مساءً - أون تايم سبورتس 1

نادي مصر X المصري البورسعيدي - 06:30 مساءً - أون تايم سبورتس 2

الأهلي X الجونة - 09:00 مساءً - أون تايم سبورتس 1

الدوري المغربي

الدفاع الحسني الجديدي X المغرب التطواني - 09:00 مساءً - الرياضية المغربية

 الدوري التونسي

النادي الإفريقي X الترجي - 08:00 مساءً - التليفزيون التونسي 1

الدوري الكويتي

الكويت X اليرموك - 05:55 مساءً - الرياضية الكويتية

الساحل X السالمية - 08:00 مساءً - - الرياضية الكويتية

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