» صدمة بعد إعلان فنانة شهيرة لمهنتها قبل الفن

26 أغسطس 2020 - 08:48 ص

كشفت المطربة الإماراتية أحلام عن أول راتب تقاضته في حياتها ، موضحة مهنتها قبل الفن.



و شاركت أحلام في مبادرة عبر تويتر تكشف عن أول راتب تقاضاه كل شخص في حياته.



وقالت في تغريدة عبر تويتر: صحيح انا بدأت العمل في مدرسة ابتدائي كمدرسة ب ألف ريال وكنت اعول اسرتي مع اخواتي وهاذي كانت البداية برا?وا عليكي والمسئولية تبداء من الصفر.



وتفاجأ كثيرون من مهنة المطربة أحلام قبل الفن مؤكدين انهم لم يكونوا يعلموا بأمر عملها في التدريس.

