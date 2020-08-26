شريف إكرامي يتهم شخصا داخل الأهلي بقيادة حملة لتشويهه .. فمن هو؟

26 أغسطس 2020 - 05:48 ص

أكد شريف إكرامي - لاعب الأهلي السابق - أن شخصا داخل الفريق قاد حملة ضده باتهامات غير حقيقية للإطاحة به.



وقال "إكرامي" في تصريحات لصدى البلد: هو شخص يعمل كموظف وليس مسؤلا وقال إنني كنت السبب في رحيل رمضان وقيادة حملة لرفض تخفيض رواتب اللاعبين بعد الكورونا وأنني كتبت بيان أحمد فتحي وغيرها من الأمور وسيعلم الناس الحقيقة حين تنتهي ثورة الغضب.



وأضاف: هناك شخص داخل النادي سرب تلك الأخبار المسيئة لي إلى الإعلام وهو مجرد موظف وليس مسؤول من المسئولين.



