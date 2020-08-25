"مكافحة كورونا": مصر اقتربت من تحقيق صفر إصابات

25 أغسطس 2020 - 11:10 م

قالت نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا الدكتورة جيهان العسال، إننا نتعاون مع الصين لإنتاج أول لقاح لمواجهة كورونا والتجارب وصلت للمرحلة الثالثة، مشيرة إلى أننا ندرس خطوات وإجراءات الحصول على المادة الخام لتصنيع اللقاح الصيني.



وأضافت "العسال"- خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن اللقاح الصيني سوف يكون متوفر محليا بعد فترة من إنتاجه.

