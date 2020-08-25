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الزمالك يمدد عقدي نجميه محمود علاء ومحمد عبد الغني

الرياضة

الزمالك
الزمالك

الطيب حسين

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أعلن نادي الزمالك رسميا اليوم الثلاثاء تمديد عقدي نجميه محمود علاء ومحمد عبد الغني لغاية عام 2024.

وحسب الموقع الرسمي لنادي الزمالك، يأتي تمديد عقدي نجمي "القلعة البيضاء" فى إطار السياسة التى ينتهجها مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور للحفاظ على القوام الأساسي للفريق وبداية لتمديد عقود لاعبين آخرين بين صفوف الفريق في الفترة القادمة.

ويستعد الزمالك لمواجهه "المقاولون العرب" بعد غد الخميس ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.




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