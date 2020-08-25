أول تحرك من إدارة برشلونة بعد طلب ميسي الرحيل

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن ميسي أبلغ برشلونة بعدم نيته الحضور لمران الفريق استعدادا للموسم الجديد بالفعل ولن يخضع للفحوصات الطبية الاعتيادية.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان صباح اليوم الثلاثاء وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلاله.

وطالب ميسي بالرحيل، بعدما أجرى اجتماعا مع الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد للفريق.

وخرج ميسي غاضبا ومستاء نظرا لحدة أسلوب كومان، والذي أكد أنه سيجرده من كافة الامتيازات التي تمتع بها في السنوات الماضية، وسينهي سطوة النجوم على غرفة تبديل الملابس.