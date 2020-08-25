  • الثلاثاء 25 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر10:19 م
Advertisements
بحث متقدم
ميسي

"ميسي" يرحل عن برشلونة.. ما الذي يجري في كتالونيا؟

الديهي

هل يصل قطار التطبيع السودان؟.. الكشف عن «أشنع» ابتزاز للخرطوم

منة عبدالعزيز

منة عبدالعزيز تفجر مفاجأة: هكذا فقدت عذريتي

سد

خطوة مصرية جديدة بشأن سد النهضة

الطفلة

فيديو لا يصدق.. تفاصيل العثور على طفلة في عرض البحر

القمة

متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل القمة الثلاثية

حمدوك

ماذا قال «حمدوك» ردًا على طلب «بومبيو» بالتطبيع مع إسرائيل؟

زايد

خطوة هامة من "الصحة" بشأن لقاح "كورونا"

الشيخ محمد بن زايد

الإمارات تلغي لقاءًا مع إسرائيل بسبب تصريحات «نتنياهو»

الإفتاء

هل يجوز صوم يوم عاشوراء فقط؟.. الإفتاء تجيب

هل يصل قطار التطبيع السودان؟.. الكشف عن «أشنع» ابتزاز للخرطوم

الحياة السياسية

الديهي
الديهي

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

السودان يصدر بيانًا رسميًا عن التطبيع مع إسرائيل

#

رئيس وزراء إثيوبيا يصل السودان

#

الكشف عن سبب حمل طائرة هليكوبتر بقرة في الهواء

#

الكشف عن عضو بارز في الاستخبارات الأمريكية يتجسس للصين

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن إمكانية إقدام الحكومة الانتقالية في السودان لتطبيع العلاقات مع إسرائيل على غرار كلًا من مصر والأردن وآخرهم الإمارات.

وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الزيارة الأمريكية للسودان تهدف إلى مساومة الجانب السوداني من أجل التطبيع مع إسرائيل، وذلك مقابل رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، الأمر الذي قوبل برفض الخرطوم.

وشدد على مناشدة الدولة المصرية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الصديقة، لرفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب؛ لأنه عائق أمام تطور ونهضة الجار الجنوبي لمصر.

واستطرد: "تتحدث مصر بكل أجهزتها المعنية في كل المحافل الدولية، نيابةً عن السودان، بأنه لابد أن نطوي صفحات الماضي لكي تنطلق الدولة الإفريقية للأمام".

وكان الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السودانى، رد على وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فيما يخص تطبيع العلاقات بين السوادن وإسرائيل، بضرورة الفصل بين رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب وإمكانية التطبيع مع إسرائيل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

وصاحبه الذى( لم يحزن)

د. هشام الحمامي

قارئة الجي بي إس.. وحكايات أخرى

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد تجديد عقده.. محمود علاء يوجه رسالة لجماهير الزمالك
» بشأن رحيل ميسي.. مذيع "بي إن" يوجه رسالة لاذعة لرئيس برشلونة
» "ميسي" يرحل عن برشلونة.. ما الذي يجري في كتالونيا؟
» ميسي يبلغ برشلونة برحيله عن الفريق
» فضيحة أخلاقية لرئيس جامعة إنجيلية أمريكية تطيح به
» تعتدي على والدها بالضرب بسبب إطلاقه الغازات
» فتاة تعود من الموت قبل دفنها بدقائق
» «وكأن شيئًا لم يكن».. يقتل زوجته ويسهر مع أصدقائه
» العثور على جثة رجل مسن محشوة داخل ثلاجة مصنع
» تفاصيل صادمة.. شاب يعاشر زوجة والده الأربعينية بعد وفاته
» فتاة بلا رحم.. ذات خصيتين.. تتحدث عن صدمتها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:05 ص

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة