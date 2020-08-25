هل يصل قطار التطبيع السودان؟.. الكشف عن «أشنع» ابتزاز للخرطوم

25 أغسطس 2020 - 09:38 م

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن إمكانية إقدام الحكومة الانتقالية في السودان لتطبيع العلاقات مع إسرائيل على غرار كلًا من مصر والأردن وآخرهم الإمارات.



وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الزيارة الأمريكية للسودان تهدف إلى مساومة الجانب السوداني من أجل التطبيع مع إسرائيل، وذلك مقابل رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، الأمر الذي قوبل برفض الخرطوم.



وشدد على مناشدة الدولة المصرية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الصديقة، لرفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب؛ لأنه عائق أمام تطور ونهضة الجار الجنوبي لمصر.



واستطرد: "تتحدث مصر بكل أجهزتها المعنية في كل المحافل الدولية، نيابةً عن السودان، بأنه لابد أن نطوي صفحات الماضي لكي تنطلق الدولة الإفريقية للأمام".



وكان الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السودانى، رد على وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فيما يخص تطبيع العلاقات بين السوادن وإسرائيل، بضرورة الفصل بين رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب وإمكانية التطبيع مع إسرائيل.

