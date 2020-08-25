الديهي: اليوم دُشِنّ «تكتل الشرق» الجديد من رحم إقليم ملتهب

25 أغسطس 2020 - 09:37 م



قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه تم تدشين "تكتل الشرق الجديد" الذي يضم كلًا من مصر والعراق والأردن، وذلك وسط محيط إقليمي ملتهب، ورؤى مطابقة في قضايا مجابهة الإرهاب وأزمات المنطقة.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن التكتل يهدف إلى تبادل الخبرات والتكامل في المجالات الاستثمارية والتجارية والتعاون العلمي في مجالي التعليم والصحة لصالح الدول الثلاثة.



وأشار إلى أن مصر استطاعت صياغة مفهوم العلاقات الدولية بشكل مختلف؛ وذلك بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعاد هندسة العلاقات الدولية على أسس مختلفة.



