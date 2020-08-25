مسؤول أردني سابق: التكتل الثلاثي أعمق تأثيرًا من الجامعة العربية

25 أغسطس 2020 - 09:36 م

قال راكان المجالي، وزير الإعلام الأردني السابق، إن الدول العربية افتقدت العمل العربي المشترك الفعال والمتبادل في كافة القطاعات، حتى جاء التنسيق الأردني المصري العراقي ليُحيي الآمال العربية بالتعاون والتكامل.



وأضاف "المجالي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن التكتل العربي الثلاثي تعطي بادرة أمل بأن الأمة قادرة على إعادة حالة التماسك والتوافق من جديد.



وأشار إلى أن قمة عمان، التي انطلقت بحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، "تعطي بادرة أمل لتعاون أوسع وربما أعمق من تأثير الجامعة العربية".



وعن علاقات القاهرة وعمان، أكد وزير الإعلام الأردني السابق، أن الدولتين لهما مصدقية في علاقتهما مع الغرب، وتصب العلاقة الثنائية في مصلحة السلم والأمن العالمي والديمقراطية، وتزيد من إمكانية حدوث انتعاش في الحالة العربية.

